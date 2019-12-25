В августе на онлайн-торгах продали 8 объектов из собственности Петербурга

На каждый лот было от 2 до 6 претендентов.

Всего за неделю на площадке Российского аукционного дома было продано имущество Петербурга на общую сумму 108 млн рублей. Об этом 6-го августа сообщила пресс-служба РАД.

На торгах было разыграно 8 лотов. Среди них — коммерческие помещения на Васильевском острове, Центральном, Адмиралтейском и Кронштадтском районах. Все объекты продали с превышением начальной цены в среднем на четверть. На лоты было от 2 до 6 претендентов.

Самым крупным объектом стало нежилое здание недалеко от станции метро "Лиговский проспект" на улице Константина Заслонова, 8Б. Его площадь составляет тысяча квадратных метров. Дом признан аварийным, его отключили от энергоресурсов. Объект продали на 59,6 млн рублей. Новому собственнику (физическому лицу) придется провести реконструкцию. Затем здание можно использовать как гостиницу или многоквартирный жилой дом.

Всего до конца лета комитет имущественных отношений планирует продать 62 лота.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге выставили на торги часть здания в Банковском переулке.

Фото: Piter.TV