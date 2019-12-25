В Петербурге выставили на торги часть здания в Банковском переулке

Торги пройдут 6 сентября этого года.

Российский аукционный дом (РАД) выставил на торги часть здания, в котором располагалось отделение банка "Траст". Об этом сообщили в пресс-службе организации 26 июля.

Объект представляет собой четырехэтажное здание, построенное в 1881-1912 годах. Общая площадь составляет 1990,2 квадратных метров. Продаваемая часть здания относится к объекту культурного наследия "Железо-Красочные ряды" в составе ансамбля Малого Гостиного двора.

Начальная цена лота – 188 650 000 рублей. В пресс-службе отметили, что срок окупаемости объекта составит около 7-8 лет. Заявки принимаются до 30 августа этого года.

Ранее мы писали, что в Кронштадте здание бывшего военного завода выставили на торги.

Фото: auction-house.ru