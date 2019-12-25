В Кронштадте здание бывшего военного завода выставили на торги

Комплекс можно использовать как склад или переделать под офисы и общественное пространство.

В Кронштадте продают здание бывшего военного завода. Об этом сообщила пресс-служба Российского аукционного дома.

В начале XIX века на этой территории находился Пушечный двор с выходом к воде. В состав комплекса на Макаровской улице входят 7 производственно-складских зданий. Некоторые из них включены в реестр объектов культурного наследия федерального значения. Площадь участка — 3,4 га.

По близости находятся магазины, кафе, Никольский Морской собор, Летний сад и Петровский парк.

Территорию можно использовать как производственно-складской комплекс или переделать ее под офисы и общественное пространство. Исполнительный директор РАД Константин Раев считает, чтобы было бы целесообразно сделать из завода туристическое место, так как Кронштадт развивается как еще один туристический центр. Начальная цена составляет 480 млн рублей.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что ко Дню ВМФ планируют сдать вторую очередь "Острова фортов".

Фото: сайт РАД