Ко Дню ВМФ планируют сдать вторую очередь "Острова фортов"

Для местных жителей создадут пространство для занятий спортом, скейт-парк, набережную и новую историческую площадку.

Вторую очередь строительства парка "Остров фортов" в Кронштадте планируют завершить к 25 июля, ко Дню Военно-Морского флота. Там появится пространство для занятий спортом, скейт-парк, набережная и новая историческая площадка. передает корреспондент "Невских новостей".

В прошлом году открыли первую очередь. Тогда площадь парка составила 9 гектаров: благоустройство выполнили в рекордно сжатые сроки, за три месяца. По словам руководителя проектного офиса по создания туристско-рекреационного кластера Ксении Шойгу, в выходные приходили около 12 тысяч посетителей, а в будни около – 5,5 тысяч.

В парке создали тематические площадки с информацией об истории ВМФ России. В их числе главные объекты — Аллея Героев российского флота и маяк Памяти с 200 именами героев-моряков начиная с эпохи Петра I и до наших дней.

Парк будет обрамлен набережной, длиной в 2,5 км. Ее планируют открывать постепенно до 2024 года. На данный момент также проектируются Музей военно-морской славы вместе с конгрессно-выставочным центром для проведения морских салонов, лицей на 550 мест, жилые кварталы "Центральный" и "На набережной", гранд-отель и бизнес-отель. Всего ожидается 32 новых объекта.

Ранее мы писали, что в Кронштадте начала работу фотовыставка о ветеранах войны.

Фото: Невские новости