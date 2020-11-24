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В Кронштадте начала работу фотовыставка о ветеранах войны
Сегодня, 14:13
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В Кронштадте начала работу фотовыставка о ветеранах войны

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Выставка открылась на территории парка "Остров фортов".

В парке "Остров Фортов" в Кронштадте начала работу выставка под названием "Герои России, какими их не видел никто", передает телеканал "Санкт-Петербург" в четверг, 8 июля. 

Известные fashion-фотографы представили свои работы. В объективах их фотокамер оказались ветераны Великой Отечественной войны. Проект приурочили к 80-летию с начала войны.

Всего в съемках участвовали ветераны из шести городов, в том числе из Петербурга и Ленинградской области. 

Ранее мы писали, что дом почётного гражданина Василия Тележкина признан памятником.

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: ветераны войны, выставка, кронштадт
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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