В Кронштадте начала работу фотовыставка о ветеранах войны

В парке "Остров Фортов" в Кронштадте начала работу выставка под названием "Герои России, какими их не видел никто", передает телеканал "Санкт-Петербург" в четверг, 8 июля.
Известные fashion-фотографы представили свои работы. В объективах их фотокамер оказались ветераны Великой Отечественной войны. Проект приурочили к 80-летию с начала войны.
Всего в съемках участвовали ветераны из шести городов, в том числе из Петербурга и Ленинградской области.
Ранее мы писали, что дом почётного гражданина Василия Тележкина признан памятником.
Фото: телеканал "Санкт-Петербург"
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