Продажу энергетиков могут запретить возле школ в Петербурге
Сегодня, 15:39
sashshsas

Мера будет способствовать укреплению здоровья подрастающего поколения и борьбе с потреблением энергетиков, считают парламентарии.

В петербургском парламенте 17 сентября во втором чтении приняли законопроект, который уточняет административную ответственность за продажу энергетических напитков в школах, колледжах, местах для отдыха и оздоровления детей и спортивных учреждениях, где занимаются несовершеннолетние. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

Депутаты намерены запретить продажу энергетиков в магазинах, расположенных возле указанных объектов. Мера будет способствовать укреплению здоровья подрастающего поколения и борьбе с потреблением энергетиков, считают парламентарии. Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей, должным лицам – до 20 тыс. рублей, юридическим – до 50 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV

