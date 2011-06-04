Продажу энергетиков могут запретить возле школ в Петербурге

Мера будет способствовать укреплению здоровья подрастающего поколения и борьбе с потреблением энергетиков, считают парламентарии.

В петербургском парламенте 17 сентября во втором чтении приняли законопроект, который уточняет административную ответственность за продажу энергетических напитков в школах, колледжах, местах для отдыха и оздоровления детей и спортивных учреждениях, где занимаются несовершеннолетние. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Депутаты намерены запретить продажу энергетиков в магазинах, расположенных возле указанных объектов. Мера будет способствовать укреплению здоровья подрастающего поколения и борьбе с потреблением энергетиков, считают парламентарии. Нарушителям грозит штраф до 5 тыс. рублей, должным лицам – до 20 тыс. рублей, юридическим – до 50 тыс. рублей.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге назвали количество детей, страдающих от алкогольной зависимости.

Фото: Piter.TV