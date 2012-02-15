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Трех редких дикобразов заметили в торговом центре в Приморском районе

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Возможно, животных придется конфисковать.

В Приморском районе обнаружили трех дикобразов, занесенных в Красную книгу. Их нахождение в торговом центре было незаконным. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

По словам владельца, дикобразы Анита, Саша и Маша были куплены в 2018 году и относятся к виду хохлатых, то есть не редких. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, была проведена экспертиза. Специалисты Зоологического института РАН установили, что животные относятся к виду индийских дикобразов. Они находятся под критической угрозой исчезновения. 

Содержать редких животных возможно, но для этого нужно специальное разрешение, которое у предпринимателя отсутствовало.

Если суд признает владельца виновным, то его оштрафуют, а дикобразов конфискуют. 

Ранее Piter.tv писал о том, что у "Владимирской" изъяли около 150 букетов редких подснежников. 

Видео и фото: Управление Росприроднадзора по СЗФО

Теги: дикобразы, красная книга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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