Трех редких дикобразов заметили в торговом центре в Приморском районе

Возможно, животных придется конфисковать.

В Приморском районе обнаружили трех дикобразов, занесенных в Красную книгу. Их нахождение в торговом центре было незаконным. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

По словам владельца, дикобразы Анита, Саша и Маша были куплены в 2018 году и относятся к виду хохлатых, то есть не редких. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, была проведена экспертиза. Специалисты Зоологического института РАН установили, что животные относятся к виду индийских дикобразов. Они находятся под критической угрозой исчезновения.

Содержать редких животных возможно, но для этого нужно специальное разрешение, которое у предпринимателя отсутствовало.

Если суд признает владельца виновным, то его оштрафуют, а дикобразов конфискуют.

Ранее Piter.tv писал о том, что у "Владимирской" изъяли около 150 букетов редких подснежников.

Видео и фото: Управление Росприроднадзора по СЗФО