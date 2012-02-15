Трех редких дикобразов заметили в торговом центре в Приморском районе

В Приморском районе обнаружили трех дикобразов, занесенных в Красную книгу. Их нахождение в торговом центре было незаконным. Об этом сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.
По словам владельца, дикобразы Анита, Саша и Маша были куплены в 2018 году и относятся к виду хохлатых, то есть не редких. Чтобы подтвердить или опровергнуть этот факт, была проведена экспертиза. Специалисты Зоологического института РАН установили, что животные относятся к виду индийских дикобразов. Они находятся под критической угрозой исчезновения.
Содержать редких животных возможно, но для этого нужно специальное разрешение, которое у предпринимателя отсутствовало.
Если суд признает владельца виновным, то его оштрафуют, а дикобразов конфискуют.
Ранее Piter.tv писал о том, что у "Владимирской" изъяли около 150 букетов редких подснежников.
Видео и фото: Управление Росприроднадзора по СЗФО
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