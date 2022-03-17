У "Владимирской" изъяли около 150 букетов редких подснежников

Привлечение к ответственности может грозить не только продавцу, но и покупателю.

В центре Петербурга "задержали" около 150 букетов редких подснежников. Они занесены в Красную книгу РФ. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба Росприроднадзора по Северо-Западу.

Женщина продавала букеты цветов по 200 рублей у станции метро "Владимирская". По информации ведомства, они могли быть привезены с юга России.

Росприроднадзор административное расследование. Уничтожение редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений является нарушением. К ответственности могут привлечь не только продавца, но и покупателей.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что прокуратура Петербурга добилась прекращения сброса грязных сточных вод на улице Коллонтай.

Видео и фото: Росприроднадзор по СЗФО