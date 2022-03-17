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Прокуратура Петербурга добилась прекращения сброса грязных сточных вод на улице Коллонтай

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Вода с автомойки поступала в сточную канаву.

Прокуратура потребовала запретить ООО "Техносервис" сбрасывать сточные воды на рельеф местности в Невском районе. Суд удовлетворил требования истца.

Ранее прокуратура осмотрела канаву на улице Коллонтай, в которую сбрасывались сточные воды. Вода приобрела зеленый цвет. В проверке участвовали также сотрудники комитета по природопользованию, Роспотребнадзора, "Водоканала".

Как выяснилось, загрязненные воды поступают с автомобильной мойки. Компания должна устранить нарушение. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Левашовском канале собрали более 2 кг нефтепродуктов. 

Видео: прокуратура Петербурга

Теги: прокуратура, сточные воды, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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