Прокуратура Петербурга добилась прекращения сброса грязных сточных вод на улице Коллонтай

Вода с автомойки поступала в сточную канаву.

Прокуратура потребовала запретить ООО "Техносервис" сбрасывать сточные воды на рельеф местности в Невском районе. Суд удовлетворил требования истца.

Ранее прокуратура осмотрела канаву на улице Коллонтай, в которую сбрасывались сточные воды. Вода приобрела зеленый цвет. В проверке участвовали также сотрудники комитета по природопользованию, Роспотребнадзора, "Водоканала".

Как выяснилось, загрязненные воды поступают с автомобильной мойки. Компания должна устранить нарушение.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в Левашовском канале собрали более 2 кг нефтепродуктов.

Видео: прокуратура Петербурга