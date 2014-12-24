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В Левашовском канале собрали более 2 кг нефтепродуктов

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Ущерб водному объекту составил 211 тысяч рублей.

В Левашово в сточную канаву поступают воды, загрязненные нефтепродуктами. Накануне водный объект осмотрели сотрудники прокуратуры, комитета по природопользованию, комитета по контролю за имуществом, "Водоканала". 

Специалисты установили, что на Садовой улице вдоль участков с индивидуальной жилой застройкой проходит придорожная канава, которая далее впадает в Левашовский канал. Из него в водный объект поступали сточные воды с нефтепродуктами. Также удалось выяснить, кто может быть источником загрязнения. На одном из участков находятся колодцы с жидкими химическими отходами. 

Чтобы локализовать загрязнения, аварийная бригада СПб ГУП "Пиларн" установила боновые заграждения. Было собрано более 2 кг нефтеводяной смеси. Ущерб оценили в 211 тысяч рублей.

Собственнику участка предъявили исковое заявление. Требования природоохранной прокуратуры удовлетворили в полном объеме. 

Видео и фото: прокуратура Петербурга

Теги: загрязнение, левашовский канал, нефтепродукты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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