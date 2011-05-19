Петербургские мошенники обманули 65 человек продажей техники по низкой цене

Участники организованной преступной группы по продаже дешевой бытовой техники предстанут перед судом.

Прокуратура Петербурга утвердила обвинение в отношении двоих участников организованной преступной группы. Они обвиняются по статье о мошенничестве организованной группой со значительным ущербом (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным ведомства, обвиняемые с февраля 2021 года по июнь 2022 года на поддельных сайтах "смартсити.ру" и "мобофон.ру" размещали объявления о продаже бытовой техники по цене ниже рыночной. При общении с покупателями обвиняемые убеждали последних осуществить полную предоплату через сервис быстрых платежей. После получения денежных средств товар потерпевшим не поставлялся.

В результате совершенных преступлений 65 потерпевшим, причинен ущерб на общую сумму более 1 млн рублей.

Уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд.

Ранее сообщалось, что бывшему сотруднику "Водоканала" назначен условный срок за мошенничество.

Фото: Piter.TV

