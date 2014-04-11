Бывшему сотруднику "Водоканала" назначен условный срок за мошенничество

Кроме того, обвиняемый стал фигурантом дела о хищении 6 млн рублей на поставках оборудования, качественные параметры которого не соответствовали условиям закупки.

Суд Петербурга вынес приговор экс-руководителю проектов городского "Водоканала" Андрею Поздееву в рамках уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере. По данным пресс-службы прокуратуры Севрной столицы, обвиняемый получил четыре года и четыре месяца условно.

Установлено, что в 2016-2017 годах Поздеев способствовал заключению фиктивных договоров на транспортировку шпунта по необоснованно завышенным ценам. Бывший руководитель смог получить свыше 24 млн рублей за невыполненные работы. Деньги он переводил через подконтрольные организации.

Кроме того, обвиняемый стал фигурантом дела о хищении 6 млн рублей на поставках оборудования, качественные параметры которого не соответствовали условиям закупки. ГКУ "Фонд капитального строительства и реконструкции" отсудило у Поздеева 30 млн рублей, его имущество было арестовано.

Ранее мы сообщили о том, что бывшие топ-менеджеры "Балтики" оспорили решение о своём аресте.

Фото: Piter.TV