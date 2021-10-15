Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам, связанным с реализацией аромаингаляторов

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам, касающимся использования "аромаингаляторов для носа". Эти приборы могут представлять опасность для здоровья, особенно для детей, беременных женщин и людей с аллергическими заболеваниями.
Управление Роспотребнадзора по Петербургу призывает всех, кому довелось столкнуться с использованием "аромаингаляторов для носа" или имеющих информацию о их распространении, звонить на горячую линию, чтобы сообщить об этом. Эксперты проведут необходимые проверки и примут меры для защиты населения от потенциальных негативных последствий.
Связаться с горячей линией можно с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по следующим телефонам:
– 8 (812) 764-02-39 – специалисты отдела надзора за продукцией Управления Роспотребнадзора по Петербургу;
– 8 (812) 389-33-88 (доп. 1544, 1546) – специалисты отделения экспертизы продукции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области".
На уровне РФ также функционирует круглосуточный Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (бесплатный звонок по России).
Ранее в Роспотребнадзоре по Петербургу объяснили, как согреться зимой.
Фото: Piter.TV
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