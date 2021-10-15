Роспотребнадзор запустил горячую линию по вопросам, связанным с реализацией аромаингаляторов

Эксперты проведут необходимые проверки и примут меры для защиты населения от потенциальных негативных последствий.

Роспотребнадзор запустил всероссийскую горячую линию по вопросам, касающимся использования "аромаингаляторов для носа". Эти приборы могут представлять опасность для здоровья, особенно для детей, беременных женщин и людей с аллергическими заболеваниями.

Управление Роспотребнадзора по Петербургу призывает всех, кому довелось столкнуться с использованием "аромаингаляторов для носа" или имеющих информацию о их распространении, звонить на горячую линию, чтобы сообщить об этом. Эксперты проведут необходимые проверки и примут меры для защиты населения от потенциальных негативных последствий.

Связаться с горячей линией можно с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по следующим телефонам:

– 8 (812) 764-02-39 – специалисты отдела надзора за продукцией Управления Роспотребнадзора по Петербургу;

– 8 (812) 389-33-88 (доп. 1544, 1546) – специалисты отделения экспертизы продукции ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области".

На уровне РФ также функционирует круглосуточный Единый консультационный центр Роспотребнадзора – 8 800 555 49 43 (бесплатный звонок по России).

Ранее в Роспотребнадзоре по Петербургу объяснили, как согреться зимой.

Фото: Piter.TV