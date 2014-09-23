В Роспотребнадзоре по Петербургу объяснили, как согреться зимой

Управление Роспотребнадзора по Петербургу предложило четыре эффективных способа, которые помогут сохранить тепло в холодное время года, например, во время прогулки по зимнему парку.
Специалисты ведомства рекомендуют больше двигаться в холода. Прогулка или лёгкая разминка ускоряют кровообращение, что помогает быстрее согреться. Однако следует избегать чрезмерных нагрузок, чтобы избежать перегрева.
Горячий напиток, взятый с собой на прогулку, подарит приятное чувство тепла и комфорта. Это отличный способ согреться изнутри.
Массаж рук и ног способствует улучшению кровообращения. Можно самостоятельно делать мини-массаж или попросить кого-то помочь вам.
Не забывайте о тёплой одежде и термобелье, особенно если планируете длительную прогулку на свежем воздухе.
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Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")
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