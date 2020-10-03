Петербурженка предстанет перед судом за продажу двух банок пива подростку

Женщина продала алкоголь подростку дважды.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении горожанки, которой вменяют ст. 151.1 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 22 ноября.

По версии органов дознания, продавец магазина, привлеченная в июне к административной ответственности за продажу алкоголя подростку, повторно 9 августа продала несовершеннолетнему две банки пива.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске задержан подросток, угрожавший ножом прохожему.

Фото: Piter.TV