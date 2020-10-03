  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербурженка предстанет перед судом за продажу двух банок пива подростку
Сегодня, 16:56
147
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Петербурженка предстанет перед судом за продажу двух банок пива подростку

0 0

Женщина продала алкоголь подростку дважды.

Прокуратура Красносельского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении горожанки, которой вменяют ст. 151.1 УК РФ. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 22 ноября. 

По версии органов дознания, продавец магазина, привлеченная в июне к административной ответственности за продажу алкоголя подростку, повторно 9 августа продала несовершеннолетнему две банки пива. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее мы рассказывали о том, что во Всеволожске задержан подросток, угрожавший ножом прохожему. 

Фото: Piter.TV 

Теги: продажа алкоголя подросткам, прокуратура петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии