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В ТРК на проспекте Культуры продавщица магазина получила химический ожог
Сегодня, 12:50
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В ТРК на проспекте Культуры продавщица магазина получила химический ожог

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По словам 31-летней сотрудницы, в отделе бытовой химии на нее пролилась неизвестная жидкость.

В торгово-развлекательном комплексе "Северный Молл" на проспекте Культуры в Петербурге продавщица магазина получила химический ожог. 

По данным АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел 11 февраля. По словам 31-летней сотрудницы, в отделе бытовой химии на нее пролилась неизвестная жидкость. Когда женщина приехала домой в Бугры, ее руки отекли. 

"Скорая" доставила пострадавшую в Токсовскую больницу. Работнице диагностировали химический ожог первой степени обеих кистей. Раны были обработаны и перевязаны. 

По факту случившегося проверку проводят полицейские Калининского района. 

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка получила ожог пищевода, выпив газировку с жидким азотом. 

Фото: Piter.TV 

Теги: проспект культуры, химический ожог
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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