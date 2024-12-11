В ТРК на проспекте Культуры продавщица магазина получила химический ожог

По словам 31-летней сотрудницы, в отделе бытовой химии на нее пролилась неизвестная жидкость.

В торгово-развлекательном комплексе "Северный Молл" на проспекте Культуры в Петербурге продавщица магазина получила химический ожог.

По данным АН "Оперативное прикрытие", инцидент произошел 11 февраля. По словам 31-летней сотрудницы, в отделе бытовой химии на нее пролилась неизвестная жидкость. Когда женщина приехала домой в Бугры, ее руки отекли.

"Скорая" доставила пострадавшую в Токсовскую больницу. Работнице диагностировали химический ожог первой степени обеих кистей. Раны были обработаны и перевязаны.

По факту случившегося проверку проводят полицейские Калининского района.

Ранее мы рассказывали о том, что петербурженка получила ожог пищевода, выпив газировку с жидким азотом.

Фото: Piter.TV