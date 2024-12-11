Мошенница продала петербурженке "липовые" туристические путевки за 303 тыс. рублей

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Задержана мошенница, которая продала женщине "липовые" туристические путевки. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию обращалась 36-летняя жительница Светлановского проспекта. По словам заявительницы, она купила у якобы сотрудницы турфирмы путевку за 303,5 тыс. рублей. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Правоохранители установили причастную к совершению этого преступления: 5 февраля в Лужском районе задержали 37-летнюю женщину. По месту проживания фигурантки провели обыск, в результате которого изъяли две сим-карты, два телефона и 14 банковских карт.

Ранее на Piter.TV: Центробанк сообщил о новой схеме мошенничества с виртуальными образами банковских карт.

Фото: Piter.TV