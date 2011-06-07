  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Перед судом предстанет петербуржец, продавший мужчине поддельный телефон
Сегодня, 10:27
136
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Перед судом предстанет петербуржец, продавший мужчине поддельный телефон

0 0

Они сошлись на цене в 18 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ. 

Как рассказали в надзорном ведомстве, в августе обвиняемый предложил на улице Турку случайному прохожему купить телефон известного бренда по выгодной цене и в отличном состоянии, были также коробка и документы. Они сошлись на цене в 18 тыс. рублей. Дома покупатель обнаружил, что устройство является дешевой копией и стоит не дороже 3,5 тыс. рублей. 

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге задержали участников преступной группы за подмену аксессуаров к айфонам на маркетплейсе. 

Фото: Piter.TV

Теги: мошенничество, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии