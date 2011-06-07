Перед судом предстанет петербуржец, продавший мужчине поддельный телефон

Они сошлись на цене в 18 тыс. рублей.

Прокуратура Фрунзенского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 60-летнего мужчины, которому вменяют ч. 2 ст. 159 УК РФ.

Как рассказали в надзорном ведомстве, в августе обвиняемый предложил на улице Турку случайному прохожему купить телефон известного бренда по выгодной цене и в отличном состоянии, были также коробка и документы. Они сошлись на цене в 18 тыс. рублей. Дома покупатель обнаружил, что устройство является дешевой копией и стоит не дороже 3,5 тыс. рублей.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Фото: Piter.TV