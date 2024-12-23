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В Петербурге хирург рассказал, какие процедуры можно сделать в период праздников
Сегодня, 15:59
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В Петербурге хирург рассказал, какие процедуры можно сделать в период праздников

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Например, в период праздников получится сделать нитевой лифтинг.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" хирург, косметолог и дерматолог Денис Груздев объяснил, какие процедуры можно сделать на новогодних каникулах. 

По словам врача, есть манипуляции, которые боятся делать многие пациенты. Например, блефаропластику. 

Если ее сделать в первые числа нового года, то уже к середине января в 99% случаев реабилитация уже закончится, и можно совершенно спокойно выходить на работу.

Денис Груздев, врач 

Кроме того, в период праздников получится сделать нитевой лифтинг, у которого период реабилитации короче, чем у пластических операций. А продлить эффект от нитевого лифтинга может игольчатый RF. 

Ранее петербуржцам дали рекомендации по уходу за кожей лица зимой. 

Фото: pexels (носит иллюстративный характер) 

Теги: косметология, хирургия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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