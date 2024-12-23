В Петербурге хирург рассказал, какие процедуры можно сделать в период праздников

Например, в период праздников получится сделать нитевой лифтинг.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" хирург, косметолог и дерматолог Денис Груздев объяснил, какие процедуры можно сделать на новогодних каникулах.

По словам врача, есть манипуляции, которые боятся делать многие пациенты. Например, блефаропластику.

Если ее сделать в первые числа нового года, то уже к середине января в 99% случаев реабилитация уже закончится, и можно совершенно спокойно выходить на работу. Денис Груздев, врач

Кроме того, в период праздников получится сделать нитевой лифтинг, у которого период реабилитации короче, чем у пластических операций. А продлить эффект от нитевого лифтинга может игольчатый RF.

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Фото: pexels (носит иллюстративный характер)