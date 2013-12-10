Петербуржцам дали рекомендации по уходу за кожей лица зимой

На состояние кожи влияют внешние и внутренние факторы.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-дерматовенеролог и косметолог Дарья Мызникова поделилась рекомендациями по уходу за кожей лица в зимний сезон.

По словам специалиста, на состояние кожи влияют внешние и внутренние факторы. Важны температура, влажность воздуха и общее состояние организма.

Кожу лица сложнее защитить, чем, например, кожу рук, поэтому необходимо на регулярной основе соблюдать домашний уход. Не стоит забывать про средства для лица перед выходом на улицу. Помимо этого, позаботиться о коже лица помогут косметологические процедуры, усиливающие защитные свойства кожи.

Сейчас современная косметология направлена на то, чтобы поддерживать и улучшать состояние нашей кожи. Здесь могут быть инъекционные методики – это биоревитализация, плазмотерапия, ботулинотерапия, коллагеностимуляция. Дарья Мызникова, врач-дерматовенеролог

Из аппаратных методов косметологии, полезных для кожи, специалист выделила микроигольчатый RF-лифтинг и все световые методики – фотолечение, лазеролечение.

Ранее на Piter.TV: петербуржцам рассказали, как защитить ребенка от сезонных простуд.

Фото: Piter.TV (создано с помощью нейросети "Шедеврум")