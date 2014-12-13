Петербуржцам рассказали, как защитить ребенка от сезонных простуд

Во-первых, важен богатый витаминами рацион.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу рассказали, как защитить ребенка от сезонных простуд.

Во-первых, важен богатый витаминами рацион. Ежедневное употребление фруктов и овощей укрепит иммунную систему. Витамин А содержится в моркови, тыкве, печени и яйцах, он способен повысить сопротивляемость организма инфекциям. А витамины группы B, присутствующие в молоке, мясе, крупах и овощах, поддержат обмен веществ и процессы кроветворения. Витамин C станет надежным защитником иммунитета. Его можно получить из свежих овощей, фруктов, ягод и зелени.

Помимо этого, необходимо достаточное количество жидкости: вода играет ключевую роль в нормализации водного баланса и усвоении витаминов. Также рекомендуется поддерживать здоровье микрофлоры кишечника. Кисломолочные продукты помогут предотвратить дисбактериоз, наладить работу пищеварительной системы и укрепить иммунитет.

Ребенку важно питаться пять раз в день, включая второй завтрак и полдник. На школьные перекусы стоит брать полезные продукты: яблоки, бананы, зерновые хлебцы, йогурт, небольшое количество шоколада, орехи, воду или сок. Следуя этим рекомендациям, вы сможете создать условия для укрепления здоровья вашего ребенка и защиты его от сезонных болезней. Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)