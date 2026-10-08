Эксперт рассказала, как петербурженкам изменить уход за кожей лица осенью

Первым делом стоит пересмотреть очищение, перейдя на более мягкие текстуры, такие как кремовые гели, молочко или гидрофильное масло.

Руководитель направления Sokolov Beauty Мария Вериченко рассказала "Петербургскому дневнику", что осенью кожа лица в Петербурге переживает несколько перемен: лето оставляет после себя обезвоженность, неровный тон и шелушения, а с похолоданием добавляются ветер, дождь и первые дни отопительного сезона.

По словам эксперта, первым делом стоит пересмотреть очищение, перейдя на более мягкие текстуры, такие как кремовые гели, молочко или гидрофильное масло. Воду для умывания следует выбирать теплую, а лицо после процедуры аккуратно промокать полотенцем, не растирая. Вслед за этим меняется и увлажнение: легкие флюиды и гели рекомендуется заменить кремами с более плотной текстурой, которые для сухой и чувствительной кожи должны также поддерживать защитный барьер.

Мария Вериченко уточнила, что гиалуроновая кислота, глицерин и пантенол помогают удерживать влагу, церамиды и сквалан поддерживают защитный барьер, а ниацинамид выравнивает тон. Осень считается удачным сезоном для средств с кислотами и ретинолом, однако вводить их стоит постепенно, начиная с невысоких концентраций. При этом отказываться от солнцезащитного крема не стоит.

Отдельного внимания требует зона вокруг глаз, которой подойдут кремы с увлажняющими компонентами, а губам в холодную погоду – плотные бальзамы. Вечерний уход можно сделать насыщеннее, нанося средства на слегка влажную кожу, а раз в неделю добавлять маску с увлажняющим или успокаивающим действием.

С началом отопительного сезона воздух в помещениях становится суше, поэтому эксперт рекомендовала использовать гигрометр для проверки влажности и увлажнитель воздуха для поддержания комфортных условий.

Фото: Magnific (prostooleh)