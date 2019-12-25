"Неудобно стало всем": Мундеп Дмитриева назвала проблемы транспортной реформы в Петербурге

Заключительный этап транспортной реформы в Петербурге ожидаемо не решил накопившиеся проблемы, о которых с апреля говорят жители города.

Депутат муниципального образования "Правобережный" Светлана Дмитриева перечислила неудобства, которые доставляет петербуржцам переход на новую модель транспортного обслуживания (НМТО).

Заключительный этап транспортной реформы в Петербурге ожидаемо не решил накопившиеся проблемы, о которых с апреля говорят жители города. Отмена маршруток вызвала очередной коллапс в Северной столице, но чиновники Смольного во главе с губернатором Александром Бегловым продолжают игнорировать ситуацию.

Открыто о проблемах решила заявить и депутат МО "Правобережный". В беседе с Peterburg News она рассказала, что с запуском НМТО "неудобно стало всем".

Транспортная реформа затронула всех: и пожилых, и работающее население. Неудобно стало всем. Пожилые не пользуются картами, не могут оплатить безналом, им нужно специально ехать и пополнять "Подорожники", при этом некоторым надо для этого воспользоваться несколькими видами общественного транспорта, — отметила Дмитриева

Она также сообщила о неработающих валидаторах в новых автобусах. По словам мундепа, если человек не успеет вовремя пополнить "Подорожник", то ему придется оплачивать проезд банковской картой, тратя лишние деньги.

Фото: Piter.tv