Проблемы с оплатной парковки наблюдаются в Петербурге

В Петербурге возникли проблемы с оплатой парковочных мест, вызванные перебоями в работе мобильного интернета. Как сообщили в Городском центре управления парковками, сложности связаны с атаками беспилотников, которые привели к замедлению работы сети.
Наибольшие затруднения испытывают водители, оплачивающие парковку через мобильный интернет с помощью банковских карт, не привязанных к парковочному счёту, включая Систему быстрых платежей (СБП).
Специалисты рекомендуют использовать альтернативные способы оплаты, которые работают стабильно:
Банковские карты, уже привязанные к личному парковочному счёту.
Оплата через СМС-сообщения.
Приложение "Парковки России".
Терминалы самообслуживания (паркоматы).
