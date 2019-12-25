Проблемы с оплатной парковки наблюдаются в Петербурге

В Петербурге возникли проблемы с оплатой парковочных мест, вызванные перебоями в работе мобильного интернета. Как сообщили в Городском центре управления парковками, сложности связаны с атаками беспилотников, которые привели к замедлению работы сети.

Наибольшие затруднения испытывают водители, оплачивающие парковку через мобильный интернет с помощью банковских карт, не привязанных к парковочному счёту, включая Систему быстрых платежей (СБП).

Специалисты рекомендуют использовать альтернативные способы оплаты, которые работают стабильно:

Банковские карты, уже привязанные к личному парковочному счёту.

Оплата через СМС-сообщения.

Приложение "Парковки России".

Терминалы самообслуживания (паркоматы).

