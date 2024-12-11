Депутат Рябоконь потребовал решить проблему с наливайкой на Шлиссельбургском проспекте

Жители пожаловались на громкую музыку, нецензурные выражения и людей в состоянии алкогольного опьянения после 22:00.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Рябоконь призвал обратить внимание на проблему с наливайкой на Шлиссельбургском проспекте, где регулярно возникают конфликты. Парламентарий выразил озабоченность ситуацией в своём Telegram-канале 13 января.

Рябоконь указал на жалобы жителей на ночной шум и скандалы возле этого заведения, работающего до трёх утра. Жители пожаловались на громкую музыку, нецензурные выражения и людей в состоянии алкогольного опьянения после 22:00.

После полуночи улица наполняется криками, музыкой и ругательствами, а асфальт покрывается кровью и физиологическими выделениями "ночных гостей". Чтобы решить эту проблему, депутат обратился в ГУВД, прокуратуру и администрацию Невского района с запросами, требующими принятия необходимых мер.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском парламенте рассмотрят введение уголовной ответственности за фальсификат.

Фото: unsplash (носит иллюстративный характер)