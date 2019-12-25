  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
К полудню дорожную ситуацию в Петербурге оценят в 4 балла
Сегодня, 9:55
107
smirenny Добавить в Яндекс.Новости

К полудню дорожную ситуацию в Петербурге оценят в 4 балла

0 0

На данный момент загруженность дорог оценивают в три балла.

Во вторник, 6 июля, жителям некоторых районов Петербурга пришлось постоять в пробках. Сервис "Яндекс.Пробки" оценил утреннюю загруженность в три балла. Однако, по его предсказанию, ситуация изменится к полудню. 

Этим утром по обыкновению "красным" окрашен Невский проспект в районе станции метрПлощадь Восстания", Садовая улица, Воскресенская и Свердловская набережные, Каменноостровский проспект. Водители потратят часть своего времени на Большеохтинском и Среднеохтинском проспектах, на Заневском проспекте, на Малоохтинском проспекте, на Октябрьской набережной, на Дальневосточном проспекте, на КАДе, на Софийской улице и других дорогах города. Большая часть центра Петербурга окрашена в "оранжевый". 

Ранее мы писали, что МЧС предупреждает о возвращении аномальной жары в Петербург во вторник.

Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Теги: петербург, пробки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии