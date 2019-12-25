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МЧС предупреждает о возвращении аномальной жары в Петербург во вторник
Сегодня, 9:12
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МЧС предупреждает о возвращении аномальной жары в Петербург во вторник

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Спасатели призывают горожан быть внимательными и осторожными, не находиться на солнце длительное время.

Во вторник, 6 июля, ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса, предупредило главное управление МЧС по Петербургу, ссылаясь на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Сотрудники МЧС убедительно просят население быть внимательными и осторожными, следить за состоянием своего организма, пить больше воды и не находиться на солнце длительное время. 

В случае, если вы заметили, что ваше состояние ухудшается: вялость, усталость, головная боль, жажда, головокружение, шум в ушах, боли во всем теле, учащенный пульс и дыхание, тошнота, появляется кровотечение из носа, сердечная слабость и выраженные расстройства дыхания – вероятнее всего у вас тепловой удар. Нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, а пока медики в пути, необходимо лечь на спину, немного приподняв ноги, выпить крепкий чай или слегка холодную подсоленную воду. 

Ранее мы писали, что в Петербурге 6 июля воздух прогреется до +32 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: жара, петербург
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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