МЧС предупреждает о возвращении аномальной жары в Петербург во вторник

Спасатели призывают горожан быть внимательными и осторожными, не находиться на солнце длительное время.

Во вторник, 6 июля, ожидается повышение температуры воздуха до +31 градуса, предупредило главное управление МЧС по Петербургу, ссылаясь на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Сотрудники МЧС убедительно просят население быть внимательными и осторожными, следить за состоянием своего организма, пить больше воды и не находиться на солнце длительное время.

В случае, если вы заметили, что ваше состояние ухудшается: вялость, усталость, головная боль, жажда, головокружение, шум в ушах, боли во всем теле, учащенный пульс и дыхание, тошнота, появляется кровотечение из носа, сердечная слабость и выраженные расстройства дыхания – вероятнее всего у вас тепловой удар. Нужно незамедлительно вызвать бригаду скорой помощи, а пока медики в пути, необходимо лечь на спину, немного приподняв ноги, выпить крепкий чай или слегка холодную подсоленную воду.

Ранее мы писали, что в Петербурге 6 июля воздух прогреется до +32 градусов.

Фото: Piter.tv