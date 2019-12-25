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Утренние пробки рассосались в Петербурге к обеду
Сегодня, 15:14
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Утренние пробки рассосались в Петербурге к обеду

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"Яндекс" обещает водителям вечер без серьезных пробок.

Ситуация с пробками в Петербурге стабилизировалась днем 8-го ноября. На смену 8 и 7 баллам, которые наблюдались в городе утром, пришли 4 балла.

По прогнозу "Яндекса", в час-пик количество заторов вырастет не сильно — до 5 баллов, а к 20 часам уже снизится до 3.

Самое плотное движение на данный момент у подъезда к площади Восстания со стороны Старо-Невского проспекта, Большой Пушкарской улицы в сторону Каменноостровского проспекта, а также самом Каменноостровском в районе "Петроградской" и далее почти до "Горьковской".

Серьезных пробок на КАД не зафиксировано, хотя именно там сейчас нередко складывается самая неблагоприятная дорожная ситуация.

Фото: Piter.TV

Теги: дорожная ситуация, заторы на дорогах, пробки в петербурге
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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