Рабочая неделя в Петербурге началась с пробок

В 8 часов утра пробки оценивали в 8 баллов, сейчас ситуация немного улучшилась.

Рабочий понедельник 8-го ноября начался в Петербурге с серьезных пробок. Ситуацию на дорогах осложнили погодные условия в виде мокрого снега. По данным на 9 часов утра, пробки оцениваются на 7 баллов из 10.

Затор на внутреннем кольце на востоке города растянулся от развязки с проспектом Косыгина до Кудрово. Общая протяженность составляет около 7 км. На участке произошло как минимум четыре аварии.

Очень плотное движение наблюдается на Народной улице, Малоохтинской набережной в сторону моста Александра Невского, Арсенальной набережной, Каменноостровском проспекте.

Также пробка есть на КАД в районе развязки с Таллинским шоссе в сторону железнодорожной станции "Ульянка".

Фото: Яндекс.Карты