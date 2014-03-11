Утром 16 декабря Петербург сковали пробки в 7 баллов

На дорожную ситуацию повлияли погодные условия.

По данным сервиса "Яндекс.Карты", на дорогах в Петербурге утром 16 декабря образовались пробки в 7 баллов.

Ближе к 09:00 стояли внутреннее кольцо Кольцевой автодороги города, Октябрьская набережная, проспекты Большевиков и Энгельса, а также Васильевский остров и Петроградский район. К 11:00 затор наблюдается и в центре Северной столицы, на Западном скоростном диаметре и других участках. На дорожную ситуацию повлияли погодные условия.

Хоть и сильный снегопад пришелся на выходные, 14 и 15 декабря, когда выпало осадков от 40% до 48% нормы, с его последствиями продолжают бороться и сегодня.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)