В первое утро после новогодних праздников в Петербурге выросли семибалльные пробки

Утром в первый рабочий день после праздничных каникул, 12 января, дороги Петербурга оказались сильно перегруженными: пробки достигают отметки в 7 баллов. Согласно сервису "Яндекс.Пробки", из-за большого количества машин практически весь город оказался погружен в транспортные заторы.

Автомобилистам трудно передвигаться по ключевым магистралям, таким как Кольцевая автодорога, Невский проспект, Шоссе Революции, Проспект Косыгина, Октябрьская набережная и Народная улица. Повсеместные трудности вызваны разными причинами: от дорожно-транспортных происшествий до ремонтных работ на отдельных участках дорог.

Однако ситуация должна стабилизироваться достаточно быстро: уже к 10:00 интенсивность движения снижается до приемлемых 4 баллов.

Скриншот: Яндекс.пробки

