Морозы и небольшой снег ожидаются в Петербурге 12 января

В понедельник, 12 января, Петербург окажется на стыке двух атмосферных явлений: циклона, перемещающейся в центральную часть европейской территории России, и антициклона, распространяющего холодный воздух с северо-восточного направления. В результате в городе установится переменная облачность, временами возможны небольшие осадки в виде снега, а температуры будут ниже климатических норм для региона. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура в Северной столице составит -7...-9 градусов, в Ленинградской области столбики термометров опустятся до -7...-12 градусов.

Порывы северо-восточного ветра будут дуть со скоростью около 4-9 м/с. Атмосферное давление возрастёт до уровня 765 мм рт.ст., превысив обычные показатели.

Фото: Piter.TV