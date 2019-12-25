Водители застряли в пробках на проспекте Обуховской Обороны у съезда с КАД

По данным "Яндекса", пробки оцениваются в 4 балла из 10.

На съездах и въездах на КАД в районе станции метро "Обухово" утром 4-го октября образовались серьезные пробки. По данным сервиса "Яндекс.Карты", все прилегающие улицы окрасились в "бордовый".

Водителям придется потратить время на Шлиссельбургском проспекте, Рыбацком проспекте, Рабфаковской улице, улице Бабушкина, улице Грибакиных.

Причиной пробок стал дорожный ремонт. Масштабные работы на проспекте Обуховской Обороны начались еще летом. До 19 ноября движение будет ограничено на участке от Большого Смоленского проспекта до железнодорожного переезда.

Фото: Яндекс.Карты