С 25 сентября в Петербурге вводятся новые ограничения движения

О планируемых введениях ограничений сообщила ГАТИ.

Государственная административно-техническая инспекция (ГАТИ) Петербурга сообщила о планируемых введениях ограничений движения в городе.

С 25 сентября по 19 ноября ограничат движение по проспекту Обуховской Обороны от Большого Смоленского проспекта до железнодорожного переезда. На участке продолжится ремонт дорожного покрытия. При этом с 20 по 21 октября движение на этом участке будет полностью закрыто.

Также с 25 сентября по 10 октября ограничат движения по Манчестерской улице. Там будут прокладывать канализацию. Помимо этого, с 27 сентября по 10 октября будет проходить ремонт дорожного полотна на Кантемировском мосту, движение будет ограничено.

В центре Петербурга 26 сентября ограничат движение из-за велогонки.

Фото: Piter.tv