В центре Петербурга 26 сентября ограничат движение из-за велогонки

Ограничения действуют с 7 утра до 13:00.

В воскресенье, 26 сентября, в Петербурге пройдет любительская велогонка La Strada. В связи с этим в центре города изменятся маршруты трамваев и троллейбусов. Об этом сообщили в пресс-службе "Горэлектротранса".

Так, с 7:00 до 13:00 временно закроют трамвайное движение по Петровскому проспекту, проспекту Добролюбова, а также по Тучкову, Биржевому, Дворцовому и Троицкому мостам. Речь идет о трамваях №№ 3, 6, 40. Также в это время по данному же маршруту закрывается троллейбусное движение. Ограничения коснутся троллейбусов №№ 1, 7, 9, 10, 11, 31. Ознакомиться с новым временным маршрутом транспортов можно на сайте организации.

Ранее мы писали, что в Парголово 25 сентября ограничат движение из-за веломарафона.

Фото: Piter.tv