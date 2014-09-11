В Парголово 25 сентября ограничат движение из-за веломарафона

Движение транспорта будет прекращено по Легковой улице.

В субботу, 25 сентября, в поселке Парголово состоится XVII веломарафон памяти олимпийского чемпиона Дмитрия Нелюбина. В связи с его проведением движение транспорта будет временно прекращено. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

Так, в субботний день с 11:00 до 15:00 движение будет прекращено по Легковой улице. С 9:00 до 15:00 на этой же улице запрещено будет останавливаться.

В свои 17 лет Нелюбин стал олимпийским чемпионом в 1988 году в Сеуле в командной гонке преследования. До 1997 года спортсмен завоевал несколько наград, после чего завершил карьеру. В 33 года Нелюбина убили. Трагедия произошла в новогоднюю ночь 2005 года возле дома на улице Рентгена, где проживал спортсмен.

Ранее ГАТИ сообщила об ограничениях и закрытиях дорожного движения c 21 сентября.

Фото: pexels.com