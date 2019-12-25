ГАТИ сообщила об ограничениях и закрытиях дорожного движения c 21 сентября

В ведомстве напомнили, что подрядчик обязан обеспечить безопасный проход пешеходов при производстве работ.

В понедельник, 20 сентября, пресс-служба ГАТИ сообщила Piter.tv о планируемых ограничениях и закрытиях дорожного движения c завтрашнего дня, 21 сентября.

Так, до 16 декабря специалисты "Водоканала" будут прокладывать водопровод, из-за чего закроется движение транспорта по улице Шкапина и Балтийской улице.

До 14 октября рабочие компании "ЭнергоСтройИнвест" будут прокладывать электрокабель, в связи с чем ограничивается движение транспорта по Красносельскому шоссе в посёлке Стрельна от Санкт-Петербургского шоссе до Российского бульвара.

Со среды, 22 сентября, до 14 октября специалисты будут ремонтировать дорожное покрытие, из-за этого поэтапно ограничат и закроют движение транспорта по улице Танкиста Хрустицкого от проспекта Ветеранов до проспекта Народного Ополчения.

Также с 22 сентября по 17 декабря закроют движение транспорта по Железнодорожному проспекту от Белевского проспекта до тупика. Рабочие будут прокладывать водопровод на участке.

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Фото: Piter.tv