АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" подключила к отоплению всех потребителей

При отсутствии тепла в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию.

С 20 сентября на основании распоряжения Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга "Теплосеть Санкт-Петербурга" начала постоянную подачу теплоносителя всем потребителям. Об этом сообщила пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга".

В рамках подготовки к отопительному сезону на объектах предприятия был реализован комплекс мероприятий: реконструкция и капремонт тепловых сетей, замена выявленных во время испытаний ненадежных участков трубопровода.

При отсутствии тепла в домах жителям необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию, которая отвечает за подачу горячей воды и отопления.

В Петербурге 17 сентября к отоплению были подключены 99% жилых домов.

Фото: пресс-служба АО "Теплосеть Санкт-Петербурга"