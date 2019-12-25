Утром 12 мая пробки в Петербурге вновь достигли 7 баллов

Самым загруженным оказался юго-восток города.

В 9 часов утра 12-го мая пробки в Петербурге оценили в 7 баллов. Как и вчера, основные заторы образовались на юго-западе, востоке КАД, а также в Веселом поселке.

Из-за нескольких аварий и дорожных работ встал участок от города Кудрово до Большого Обуховского моста. Также плотно и в обратную сторону. Серьезная пробка на проспекте Большевиков к Народной и Народной к Володарскому мосту. Пробка на КАД от станции "Ульянка" до развязки с Таллинским шоссе растянулась на 5 км. От "Парка Победы" до "Московских ворот" — на 3 км. В "красный" окрашены все подъезды к Светлановской площади.

Piter.TV напоминает о том, что на КАД от Таллинского до Красносельского шоссе перекрыты две из трех полос движения.

Фото: Piter.TV, "Яндекс.Карты"