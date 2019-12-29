В Петербурге утро пятницы началось с пробок

Самая большая пробка скопилась в районе Финляндского вокзала.

Утром 28 февраля на дорогах Петербурга уровень загруженности, по данным сервиса "Яндекс.Карты", оценивается в 5 баллов. Ситуацию осложняют аварии и дорожные ремонты.

Самая большая пробка скопилась в районе Финляндского вокзала, на улице Академика Лебедева и на улице Комсомола. Километровая пробка растянулась до Уральской улицы и набережной реки Смоленки. В центре города, как обычно затор, особенно в районе метро "Площадь Восстания". Также автомобили стоят от дома № 166 до кольца у памятника Город-герой Ленинград.

Водители стоят и на проспекте Большевиков из-за ДТП на Народной улице. К 10 утра пробки снизились до 3 баллов, после они снова увеличатся до 4 баллов.

Накануне авария у метро "Черная речка" спровоцировала огромную пробку из трамваев.

Фото: Piter.TV