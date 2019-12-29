В четверг, 27 февраля, авария у метро "Черная речка" спровоцировала огромную пробку из трамваев. Соответствующие данные следуют из сервиса Яндекс.пробки.
По словам очевидцев, две иномарки столкнулись прямо на трамвайных путях. Отмечается, что пострадавших в аварии нет.
"Дорогу не поделили кроссовер Nissan и грузовой автомобиль Iveco",
—сказано в сообщении.
Из-за аварии образовалась огромная пробка из трамваев.
Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Энгельса белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара с "Ниссан".
Фото:Яндекс.пробки
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