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Авария у метро "Черная речка" спровоцировала огромную пробку из трамваев
Сегодня, 18:47
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IRINA_CHALKINA

Авария у метро "Черная речка" спровоцировала огромную пробку из трамваев

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В ДТП никто не пострадал.

В четверг, 27 февраля, авария у метро "Черная речка" спровоцировала огромную пробку из трамваев. Соответствующие данные следуют из сервиса Яндекс.пробки. 

По словам очевидцев, две иномарки столкнулись прямо на трамвайных путях. Отмечается, что пострадавших в аварии нет.

"Дорогу не поделили кроссовер Nissan и грузовой автомобиль Iveco",

—сказано в сообщении.

Из-за аварии образовалась огромная пробка из трамваев. 

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Энгельса белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара  с "Ниссан".

Фото:Яндекс.пробки

Теги: новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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