В ДТП никто не пострадал.

В четверг, 27 февраля, авария у метро "Черная речка" спровоцировала огромную пробку из трамваев. Соответствующие данные следуют из сервиса Яндекс.пробки.

По словам очевидцев, две иномарки столкнулись прямо на трамвайных путях. Отмечается, что пострадавших в аварии нет.

"Дорогу не поделили кроссовер Nissan и грузовой автомобиль Iveco", —сказано в сообщении.

Из-за аварии образовалась огромная пробка из трамваев.

Ранее мы сообщали о том, что на проспекте Энгельса белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара с "Ниссан".

Фото:Яндекс.пробки