На проспекте Энгельса белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара  с "Ниссан"

На место происшествия прибыли все соответствующие службы.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Выборгском районе белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара с "Ниссан". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Авария произошла на проспекте Энгельса, 19.

" Хендай Солярис перевернулся набок от удара Ниссана, машину поставили обратно", —сообщают очевидцы.

О пострадавших пока никакой информации нет. На место происшествия прибыли все соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что момент ДТП у Торжковского рынка попал на видео.

Видео:Piter.TV