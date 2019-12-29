На проспекте Энгельса белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара  с "Ниссан"

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Выборгском районе белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара с "Ниссан". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Авария произошла на проспекте Энгельса, 19.
" Хендай Солярис перевернулся набок от удара Ниссана, машину поставили обратно",
—сообщают очевидцы.
О пострадавших пока никакой информации нет. На место происшествия прибыли все соответствующие службы.
Ранее мы сообщали о том, что момент ДТП у Торжковского рынка попал на видео.
Видео:Piter.TV
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