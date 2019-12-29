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На проспекте Энгельса белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара  с "Ниссан"
Сегодня, 14:47
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IRINA_CHALKINA

На проспекте Энгельса белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара  с "Ниссан"

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На место происшествия прибыли все соответствующие службы.

В четверг, 27 февраля, стало известно о том, что в Выборгском районе белый "Хендай Солярис" перевернулся от удара  с "Ниссан". Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Авария произошла на проспекте Энгельса, 19. 

" Хендай Солярис перевернулся набок от удара Ниссана, машину поставили обратно",

—сообщают очевидцы.

О пострадавших пока никакой информации нет. На место происшествия прибыли все соответствующие службы.

Ранее мы сообщали о том, что момент ДТП у Торжковского рынка попал на видео.

Видео:Piter.TV

Теги: дтп, новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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