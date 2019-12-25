Вечером 26 мая пробки в Петербурге достигли 9 баллов

К 18:30 загруженность на дорогах оценивалась в 9 баллов из 10.

Согласно данным "Яндекс.Пробки", к 18:30 загруженность на дорогах оценивалась в 9 баллов из 10.

Так, загруженность на дорогах наблюдается в Центральном районе. Автомобилистов ждут пробки на Садовой улице, Дворцовой набережной, на Невском, Лиговском и Литейном проспектах. Также заторы на дорогах наблюдаются на улицах Ломоносова, Пестеля и на Суворовском проспекте.

Непростая ситуация на дорогах и в Красногвардейском районе. Так, пробки неизбежны на Косыгина, Заневском, Дальневосточном и Ириновском проспектах. К тому же заторы на дорогах наблюдаются на Якорной улице,

Кроме того, загруженность на дорогах ощущается в Адмиралтейском районе. Водителям стоит ждать пробок на Московском и Измайловском проспектах, Митрофаньевском шоссе и Боровой улице, а также на набережной Обводного канала.

Ранее мы писали, что дорожную ситуацию утром в среду оценили в 4 балла.

Фото: Piter.tv