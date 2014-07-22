Утренние пробки в среду собрали три балла в Петербурге

По прогнозу "Яндекс.Карт" ситуация не изменится

Утром в среду, 21 июля, дорожную ситуацию в Петербурге оценили на 3 балла, судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки".

Как обычно, в заторе водителям пришлось постоять на Свердловской набережной, на Пискаревском проспекте, на Невском и Лиговском проспектах, на площади Восстания, на набережной реки Фонтанки, на Большеохтинском проспекте.

Также утром пробки заметили на Среднеохтинском проспекте, площади Революции, Кантемировской и Торжковской улицах, набережной Черной речки, Заневском проспекте, а также на набережной Обводного канала, Косыгина и Индустриальном проспектах.

Ранее мы писали, что тарифы на холодное водоснабжение в Петербурге с июля выросли на 1,8%.

Фото: Piter.tv