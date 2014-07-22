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Тарифы на холодное водоснабжение в Петербурге с июля выросли на 1,8%
Сегодня, 10:25
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Тарифы на холодное водоснабжение в Петербурге с июля выросли на 1,8%

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Рост тарифов оказался ниже уровня инфляции.

В пресс-службе "Водоканала" сообщили о повышении тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Петербурге. Стоимость выросла на 1,8%, такой показатель считают рекордно низким за последние 10 лет.

Счета с новыми расчетами петербуржцы могут увидеть в июльских квитанциях. Стоимость кубометра питьевой воды и водоотведения для населения составляет 33,12 рублей. Для прочих абонентов стоимость водоснабжения составила 37,19 руб./куб.м, а водоотведения – 43,58 руб./куб.м.

Рост тарифов оказался ниже ожидаемого уровня инфляции. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге в июле средняя сумма квартплаты снизилась почти на четверть. 

Фото: Piter.TV

Теги: квитанция, тариф, холодная вода
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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