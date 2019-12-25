Вечером 21 декабря пробки на дорогах Петербурга достигли 9 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", вечером 21 декабря дорожная ситуация достигла 9 баллов.

Из-за многочисленных аварий и дорожных работ автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Невском, Литейном, Владимирском, Лиговском (авария), Суворовском, Греческом, Большом Сампсониевском (дорожные работы), Чкаловском, Каменноостровском проспектах, проспекте Медиков, на Малом и Большом проспектах В.О., набережной реки Смоленки, Уральской улице, 8-й и 9-й линии В.О., Среднем проспекте В.О., Тучковом мосту, Большом проспекте П.С., Песочной набережной, Большой Зелениной улице, набережной Кутузова, на набережных Обводного канала и реки Фонтанки, на Разъезжей улице, Боровой улице, Садовой улице, Дворцовой набережной, улице Академика Лебедева.

Заторы на дорогах виднеются и в Московском районе: на улице Типанова, Бассейной (авария) и Благодатной улицах, Московском проспекте (в района станции "Парк Победы").

В Невском районе автомобилистам придется постоять в пробках на проспекте Большевиков, Народной и Ивановской (авария и дорожные работы) улицах, Октябрьской набережной (авария), Дальневосточном проспекте.

В Красногвардейском районе автомобилистам стоит быть внимательнее на проспекте Косыгина, на улице Коммуны и на Индустриальном проспекте.

Традиционно пробки собираются в Мурино и Кудрово.

Кроме того, на Московском шоссе очередной дорожный коллапс. Как сообщают очевидцы в социальных сетях, трассу между собой не поделили две фуры и две иномарки. Кто-то сообщает, что к ним присоединился и автобус. Из-за массовой аварии на шоссе образовалась пробка. Нескольким автобусам пришлось изменить маршрут. Как рассказали в пресс-службе СПб ГКУ "Организатор перевозок", в объезд через Софийскую улицу пустили автобусы № 179, 192, 196 и 388.

Фото: Piter.TV