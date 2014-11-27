Дорожную ситуацию в Петербурге утром в пятницу оценили в 4 балла.

На некоторых участках дорог замечены заторы. Их причиной стали ремонтные работы и аварии.

Утром в пятницу, 11 июня, большая часть дорог Петербурга окрасилась "желтым" цветом, судя по данным сервиса "Яндекс.Пробки". Однако на некоторых дорогах можно заметить "красные" и даже "бордовые" участки.

В последний рабочий день на неделе автомобилистам придется потратить какое-то время, толкаясь на КАД в районе Шафировского проспекта, на самом Шафировском проспекте, на Заречной улице в Девяткино, на проспекте Энгельса, на проспектах Непокоренных и Маршала Блюхера, на Полюстровском проспекте, Свердловской набережной.

Самая неприятная ситуация замечена в районе Большеохтинского моста.

Также какое-то время придется постоять на проспекте Энергетиков и Заневском проспекте. Конечно, "красным" окрасился участок Невского проспекта в сторону площади Восстания – там произошло несколько аварий.

Ранее мы писали, что антициклон начал сдавать свои позиции в Петербурге 11 июня.

Фото: скриншот "Яндекс.Карты"