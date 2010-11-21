Антициклон начал сдавать свои позиции в Петербурге 11 июня

Сегодня в городе станет больше облаков, однако пока обойдется без осадков.

В пятницу, 11 июня, антициклон, который всю неделю радовал петербуржцев теплом и солнцем, начнет сдавать свои позиции. В этот день в небе станет больше облаков, однако пока обойдется без дождей и будет все еще по-летнему тепло. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Сегодня температура воздуха в городе прогреется до +25…+27 градусов, в Ленобласти ожидается +23…+28. Ветер подует с юго-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 761 мм рт. ст., что около нормы.

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Фото: Instagram / lebedeva.o.b