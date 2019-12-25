Дорожную ситуацию в Петербурге утром в пятницу оценили в 4 балла

В пятницу, 4 июня, около 8:30 сервис "Яндекс.Пробки" оценивал дорожную ситуацию в Петербурге в 3 балла, через час ситуация усугубилась – на данный момент дороги загружены на 4 балла.
Горожанам придется постоять на набережной Кутузова, Дворцовой набережной, Адмиралтейской набережной и Адмиралтейском проезде. "Желтым" окрашен почти весь Васильевский остров.
Провести какое-то время в пробке придется на Малоохтинской набережной, Якорной улице и Среднеохтинском проспекте. Заторы видны на Свердловской набережной, Пискаревском проспекте и шоссе Революции. Стоит участок Дальневосточного проспекта, Народная улица и участок КАД в сторону Обуховского проспекта (там три аварии почти подряд).
Ранее мы писали, что до 2032 года в Петербурге хотят построить 8 новых станций метро.
Фото: скриншот "Яндекс.Карты"
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