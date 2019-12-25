До 2032 года в Петербурге хотят построить 8 новых станций метро

В новой метростроительной компании Петербургу принадлежит 65% акций.

АО "Метрострой Северной столицы" намерено построить к 2032 году не менее 8 станций и 20 км новых линий метрополитена. Об этом накануне сообщила пресс-служба банка "ВТБ".

Банк является акционером новой компании-метростроителя. В четверг представитель комитета имущественных отношений и "ВТБ" подписали соглашение на ПМЭФ-2021. В документе прописано, как будет управляться совместное предприятие, осуществляться проектирование, строительство и реконструкция станций. Сейчас компания привлекает кадры к работе, продолжает процесс формирования производственных и финансовых ресурсов.

В течение десяти лет комитет по транспорту планирует обновить более 1000 вагонов.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что губернатор Ленобласти пообещал станцию метро в Кудрово.

Фото: Piter.TV